MC Gui fala sobre seu corpo e descarta possível uso de pedra (crack)

O cantor afirma que está comendo bem e se dedicando a uma rotina de exercícios físicos.

Eitaaa! Amores, recentemente, o cantor MC Gui abriu uma caixinha de perguntas em seu instagram, onde recebeu uma pergunta completamente indiscreta sobre o seu corpo.

Para quem está acompanhando o cantor, não é nenhuma novidade que ele está bem mais magro do que estamos acostumados a ver, porém, segundo ele mesmo disse ao responder o internauta, as mudanças do seu corpo não estão relacionadas a nenhum tipo de drogas ou de algo do tipo, mas sim a uma boa alimentação e uma rotina de exercícios físicos.

“Tá só a capa da gaita, tá na pedra?”, perguntou um internauta.

“Não, tô comendo bem, treinando bem e me cuidando, coisa que muita gente não consegue fazer. Às vezes é mais fácil falar que a gente tá fumando pedra (crack), mas ó, me sinto bem, hein! Se isso aqui é ser cracudo, mas é um cracudo com estilo!”, afirmou MC Gui.