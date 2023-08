MC Gui desafia Nego do Borel para uma luta: “Vou quebrar a sua cara”

Apesar de revelar que sua mãe e sua equipe não gostaram da ideia, o cantor acabou caindo na provocação e aceitando a disputa com o MC.

Amores, é impressão minha ou, depois que surgiu a primeira luta entre influenciadores, isso virou modinha? No último domingo (27) após a luta entre o Dynho Alves e MC Livinho, o cantor MC Gui resolveu utilizar as redes sociais do também funkeiro MC Ryan, para desafiar o cantor Nego do Borel para uma luta, vale lembrar que ambos participaram da 13ª edição do reality A Fazenda.

“Se você for homem o suficiente, coisa que você nunca foi porque já ‘ramelou’ comigo, vem. Vem que eu vou quebrar a sua cara num soco. Pode vir, seu ‘bundão’. Você não vai aceitar porque é ‘bundão.'”, convidou o cantor.

Após o convite, Nego do Borel justificou que sua mãe e equipe pediram para que ele não aceitasse a provocação de Gui, mas não adiantou, ele acabou aceitando participar da luta contra o MC.

“Você fica falando besteirinha, dando a entender que eu vacilei com os outros. Na Fazenda, eu tava lá no programa, várias ‘paradas’ envolvidas, eu fiz por menos. Agora aqui fora, esquece meu nome. Você é um otário… Vamos trabalhar muito pra gente arrebentar a cara desse otário”, declarou Nego do Borel, que logo foi respondido pelo MC. “Pra crescer não precisa diminuir ninguém. Vou fazer você engolir suas palavras no soco. Pode aceitar, não corre”.