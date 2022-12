Mc Daniel, namorado de Mel Maia, é ameaçado de morte durante show e abandona palco

Namorado de Mel Maia se apresentava durante festival e expôs ameaças do seu contratante

Vish atrás de eita, Mc Daniel sofreu ameaças do contratante do seu show para o festival ‘Se Envolve’, em São Bernardo do Campo, São Paulo. O namorado de Mel Maia chegou a abandonar o palco da apresentação e expôs o caso de ameaça, dizendo que discutiu nos bastidores do festival.

“Tão falando que vão matar eu e minha equipe e você quer que eu fique aqui suave? Como eu vou ficar aqui? Venho cantar aqui e o contratante fala que vai me dar tiro. Família, eu não ‘tô’ indo embora porque eu quero, eu ‘tô’ indo porque minha vida ‘tá’ em risco, demorou? Eu não sei o que ‘tá’ acontecendo, não vamos ficar aqui”, explicou aos fãs.

O festival se pronunciou diante do acontecimento: “Alugamos a casa ‘Crazy Bar’ para a realização do nosso festival, ontem era aniversário do dono da casa ‘Crazy Bar’, onde ele nos pediu para ficar no camarote ao lado do palco e acabou tomando essa atitude que todos viram em vídeos. Nós, da Se Envolve Festival, somos os verdadeiros contratantes e, inclusive, demos razão para o artista MC Daniel ao sair do palco, conforme passamos para o produtor Jackson”, disseram, em um comunicado.