MC Daniel é convidado para atuar no cinema

O filme que ainda não possui um nome que ainda é um grande mistério para a imprensa está sendo escrito por Vanessa Giácomo e Gabriela Dioguardi.

Ele entrega tudoooo! Minha gente, não sei vocês, mas eu acho tão lindo ver o crescimento de pessoas como o cantor MC Daniel. O cantor, que nunca negou suas origens extremamente humildes, vem conquistando espaço nos mais diversos ramos do entretenimento.

Após ganhar os brasileiros com as suas músicas e ser convidado para desfilar em Milão, Mc Daniel está prestes a se lançar como ator, no cinema.

Em uma entrevista ao Gshow, o cantor revelou que foi convidado para estrelar um filme, que ainda é um mistério e que está sendo escrito por Vanessa Giácomo e Gabriela Dioguardi.

Ao falar sobre a decisão de convidar o funkeiro, Vanessa Giácomo afirmou que Daniel foi um nome pensado desde o começo do planejamento do filme.

“Pensei no Daniel, porque acho que é um cara muito talentoso, supercompetente, diferente, cercado de amor pela família e acho que é a cara dele. Vai fazer muito bem esse filme”, afirmou uma das autoras.