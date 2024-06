Mc Daniel diz que ficará longe de polêmicas durante um tempo: “Cresci”

Mc Daniel usou suas redes sociais para contar que está abandonando a vida de polêmicas. O cantor disse que vai ficar longe dos holofotes das fofocas por um breve momento e que não quer se envolver em novos assuntos que gerem kikiki. Recentemente, ele se envolveu em um burburinho com a ex-namorada Mel Maia com quem se relacionou no ano passado, mas explicou que não pretende continuar assim.

“Sem briga, sem polêmica. O bagulho é escutar um som, jogar uma bola, comprar um cachorro. Dificilmente vocês vão me ver em polêmica, brigando com alguém, atacando e xingando, só se for um bagulho muito extremo”, avisou.

“Já fui assim, já me meti em polêmicas e em brigas, mas faz mais de um ano que eu não tenho mais essas paradas. Mas eu cresci, evoluí e vi que não ganhava nada com isso, era ruinzão. O bagulho é ficar na paz, ficar sossegado”, acrescentou o funkeiro.