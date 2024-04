MC Daniel chora ao falar sobre sonho de ser pai: “Me deixa muito triste”

Meu Deeus! Mc Daniel chegou a chorar em entrevista ao Brunet Cast ao falar sobre o seu desejo de constituir uma família. O cantor ainda disse que tem planos que diz priorizar por serem mais importantes que sua carreira ou conquistas pessoais.

“O meu maior sonho da vida é seu pai, desde quando era pobre. Hoje, mais que tudo, todos os dias sonho e peço para Deus um filho”, disse o participante do Dança dos Famosos, com os olhos marejados. “Só de falar fico com vontade de chorar. É meu sonho ter uma criança pra cuidar, amar, dar carinho… Ser pai é um sonho do meu coração desde sempre”.

O artista enumerou suas metas: “Imagina: você ser pai, ver a criança nascendo, dando educação, brincando, dando bons exemplos, passando coisas da vida… Explicando como eu venci na vida, como era minha vida, o que é certo, o que é errado… Se eu pudesse escolher entre ter um filho e não cantar mais, escolheria ter um filho ou filha. Uns cinco”, apontou.

O funkeiro voltou a se emocionar ao citar os avós, de quem já demonstrou ter muito carinho e apreço nas redes sociais. “Vai doer muito no meu coração se meu filho ou filha nascer, e não ver meu avô ou uma de minhas avós ver que meu filho nasceu. Isso me deixa muito triste, porque eu amo meus avós, e o tempo vai passando”, disse.

“Não quero falar pro meu filho ou filha que ele tinha bisavós incríveis e não ter uma foto disso. Isso vai me dilacerar a vida inteira. Vou conseguir lidar, mas vai ser algo que vai me chatear (…) Não é carro ou moto cara, é uma criança, um bebê que veio de mim igual eu vim da barriga da minha mãe”, finalizou.