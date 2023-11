MC Daniel admite que realizou alguns procedimentos estéticos para ficar mais bonito

Mc Daniel saiu do anonimato para a vida das celebs em pouco tempo e não demorou muito para que ele buscasse cair na glória dos procedimentos estéticos e buscar apresentar mais beleza aos seus fãs. Faz um tempo que alguns internautas têm comentado que ele tem ficado mais bonito, e sem esconder detalhes ele disse que investiu na aparência com alguns procedimentos estéticos.

“Fiz alguns procedimentos estéticos no meu rosto. Troquei minhas lentes, diminuí minha gengiva, fiz harmonização. Vejo muita gente falando que começou a me achar bonito”, disse.

Ele ainda completou: “Hoje vocês me conhecem, sabem da minha personalidade e fui atrás de ficar mais bonito para me sentir melhor, mas tomem cuidado com isso, fui cuidar da minha aparência e por isso vocês acham que eu estou mais bonito. Prefiro assumir do que meter o louco, fico muito feliz que vocês me achem bonito e atraente”, finalizou.