Mc Créu pede R$48 mil de indenização em processo de Naldo Benny

Após série de ameaças, Naldo está sendo processado por danos morais

O bafafá rolou solto depois que Mc Créu deu umas diretas sobre a esposa de Naldo Benny, Ellen Cardoso, mais conhecida como Moranguinho. O cantor não ficou calado e proferiu diversas ameaças pesadas ao Mc que já trabalhou com Moranguinho. Créu não ficou calado diante das ameaças e procurou os seus direitos movendo um processo de danos morais com uma bufunfa em jogo de R$48 mil.

Em entrevista à revista Quem, o advogado do Mc confirmou que o funkeiro pede não só uma indenização por danos morais, mas uma retratação pública por parte de Naldo. “As filhas do Créu, que são crianças, estão com medo de sair de casa, estão muito assustadas […] E tem fã do Naldo que está fazendo ameaças ao Créu e à família dele”, disse.

Para quem não lembra, Naldo fez um vídeo ameaçando Créu. “Se você falar mais um ai da minha mulher, vou dentro da sua casa te buscar. Se você citar o nome da minha mulher de novo, vou dentro da sua casa te buscar e vou te dar um pau. Eu estou afirmando, não tem polícia […] Vou te buscar dentro da sua casa e vou te dar um pau, porque você é moleque, você é safado”, dispara Naldo.