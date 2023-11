Mc Carol mostra resultado de sua casa após uma árvore invadir a residência

A artista mostrou detalhes da sua casa que foi fortemente afetada pelas chuvas e teve o telhado estragado por conta de uma árvore

As chuvas de verão esse ano estão mais perigosas que o normal e nós sabemos disso vendo o resultado de cada vento forte com chuva que passa pelo Brasil. Mc Carol teve sua casa invadida por uma árvore e mostrou detalhes nos seus stories para seus fãs, dizendo que estava bem apesar do susto.

“Gente, caiu uma árvore na minha casa, olha o estado, mas vamos pensar pelo lado positivo, o meu quadro está intacto e eu também”, disse.

Vale ressaltar que é muito importante se atentar para as fortes chuvas que têm chegado ao Brasil com fortes ventos. Buscar abrigo seguro é importante para se manter a salvo.