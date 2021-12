MC Carol aceita namorar e excluí Tinder com 3.000 homens.

A funkeira Mc Carol postou em suas redes sociais que aceitou o pedido de namoro e excluiu seu Tinder com três mil homens.

MC Carol não está mais na pista das solteiras do Brasil, a funkeira excluiu seu Tinder.

Quem deu adeus ao time das solteiras do Brasil é a cantora de funk MC Carol. Em seus stories, Carol postou a exclusão de seu aplicativo de relacionamento, o Tinder.

Tudo indica que Carol esteja muito apaixonada pelo boy, pois em postagens nas redes sociais, diga-se de passagem o twitter e Instagram da cantora são um reality show próprio, a cantora fez questão de ressaltar que se novo amor é o equivalente à 3 mil pessoas.

O reality da vida real. Foto: REprodução.

Quando ela diz o número, ela se refere a quantidade de homens que ela tinha em sua lista do Tinder. Ela fez questão de filmar a exclusão do app e postou em suas redes sociais. Em outro vídeo postado no Twitter, ela fala: “3.000 pessoas… quer dizer… uma pessoa vale o equivalente à 3.000 pessoas… tô passando mal.”

Tô passando mal pic.twitter.com/hADd7pdpKK — MC Carol (@mc_caroloficial) December 13, 2021

Ela ainda não revelou o nome do novo pretendente e em seu vídeo de exclusão do app escreveu: Ontem o gato me pediu em namoro e eu aceitei. Acabei de excluir meu Tinder com quase 3.000 mil homens.”

Carol que poder heim?! Se quiser repassar para mim este mailing masculino do seu Tinder, estarei aceitando. Felicidades!