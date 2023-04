Mc Cabelinho rebate críticas por usar camiseta de futebol em restaurante chique

Cantor postou foto ao lado de Bella Campos que não pareceu incomodada com o look que o artistas escolheu para o jantar

O tribunal da internet sempre vai levar sua opinião destrutiva para quem quer que seja. Mc Cabelinho sentiu isso ao postar uma foto ao lado de Bella Campos e ser criticado pela escolha do seu look para ir jantar com a atriz. Claro que ele não ficou calado e disse que os comentários de que era “favelado” não muda sua essência.

“Vi várias pessoas comentando de eu ter saído pra um lugar chique de camisa de time; dizendo que eu tava me vestindo igual “favelado”. Vou deixar bem claro pra vocês aqui que eu ganhar dinheiro ou eu ficar mais famoso não vai mudar a minha essência, o jeito que gosto de me vestir, o jeito que eu trato as pessoas e as coisas que eu gosto de fazer”, iniciou.

E continuou: “Pra mim, isso tem um valor sentimental e independente de hoje eu poder me vestir com marcas mais caras ou mais exclusivas é me vestindo assim que me sinto feliz… É bom ter acesso a coisas diferentes, poder conhecer lugares diferentes, poder vestir roupas diferentes, mas uma coisa não invalida a outra. Pode me poupar do preconceito de vocês porque se depender de mim vocês vão ver favelado de blusa de time em todo lugar”, finalizou.