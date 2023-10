Mc Cabelinho faz declaração polêmica: “Agradeço por cada mulher que me envolvo, porque só faz eu escrever música foda”

O cantor fez a declaração durante um show e os fãs não deixaram de lembrar do seu relacionamento com Bella Campos

Mc Cabelinho perdeu a noção? Minhas manas do Leme me ligaram para fofocar sobre a nova declaração do cantor em show. O artista disse que agradece a Deus por cada relacionamento que teve, afinal, eles fizeram ele escrever músicas boas e “botar dinheiro no bolso”.

“Agradeço a Deus por cada mulher que me envolvo, tá ligado? Porque só faz eu escrever música fda. Eu quero que se fda, enquanto eu tô falando, eu tô botando dinheiro no meu bolso”, disse o artista.

Nas redes sociais, os internautas criticaram as atitudes e falas de Cabelinho. “Gente que homem ridículo …. Esse aí sustentou a máscara de bonzinho até onde deu né”, disse um. “Paga de solteiro feliz, mas quando chega em casa chora”, escreveu outro.