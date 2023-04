Mc Cabelinho e Bella Campos começaram a namorar após uma carona

O cantor disse que se apaixonou em um ensaio da Globo pela atriz e disse que mandou uma direct com carinha de apaixonado para ela

Mc Cabelinho contou detalhes sobre o início do seu relacionamento com Bella Campos. O ator disse que tudo começou nos bastidores da Globo, nos ensaios de Vai na Fé e ele não perdeu tempo mandando um direct para a atriz com uma carinha de apaixonado, depois disso ofereceu uma carona para a morena.

“Eu estava na preparação, ela chegou, eu não conhecia ela, menina linda. Quando cheguei em casa eu entrei e pesquisei, sabia que o nome dela era Bella Campos, mandei direct, carinha de apaixonado e só”, iniciou ele.

Cabelinho ainda disse que é apaixonado pela namorada e que mata e morre por ela. “Depois ela me respondeu e eu perguntei se ela estava solteira, no dia seguinte nos vimos na Globo e ela morava perto de mim, pedi para dar uma carona”, finalizou.