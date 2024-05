MC Binn irá iniciar tratamento contra ansiedade que se agravou no BBB 24

Mc Binn abriu o seu coração e contou que irá iniciar o tratamento contra a ansiedade depois de passar um período dentro da casa mais vigiada do Brasil. O cantor contou que além da ansiedade, o tratamento busca solucionar outros problemas que se agravaram após sua participação no reality.

“Boa tarde família, vou começar um tratamento para alguns tic de ansiedade que surgiu durante o tempo que estava no BBB e outros que eu já tinha antes, mais se agravou por conta da ansiedade no período que estava na casa. Hoje estou de boa, porém preferir fazer o tratamento”, escreveu ele em seu perfil oficial no X, antigo Twitter.

Nos comentários, os fãs demonstraram apoio ao funkeiro. “Se cuida muito e seja feliz”, escreveu um seguidor. “Que maravilha. Vai dar certo”, disse outro. “Melhor escolha, Binn, nessas horas a gente precisa se cuidar”, pontuou um terceiro.