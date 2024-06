MC Binn diz não ter medo de se encontrar com Giovanna Lima: “Para de forçar”

Yasmin Brunet está prestes a celebrar a chegada de uma nova data em grande estilo e os ex-BBBs foram convidados para celebrar ao lado da modelo. O que chamou a atenção dos fãs é o possível encontro de Mc Binn e Giovanna Lima, que viveram um romance no passado. O funkeiro diz não ter medo de encontrar a sister.

“Brincar com meu tic da sobrancelha não é piada pra suas neuroses, valeu. Despousa e me respeita! Segundo, medo da Giovanna? Kkkk essa hora? Para de forçar, eu não sinto nada por ela a não ser respeito, assim como outros que participaram do BBB. Valeu, mas programa acabou [já] faz tempinho já”, declarou Binn.

O cantor ainda citou seu novo relacionamento com a tatuadora e influenciadora Ana Laura Marques. “Eu namoro, tô feliz e gostando pra cralho da minha mina. Aliás, pega o corte do podcast aí também que eu mando um beijo pra minha mina e pros meus sogros, que são fda pra c*ralho. Fora, isso, DESPOSA QUE NOSSO FOCO É AS NOTA, e sai dessa ilusão fia. Medo de tromba não sei quem, que tem sentimento kkkkk acorda pra vida, valeu. E respeita tic de ansiedade não é brincadeira”, finalizou.