MC Bin Laden diz que Yasmin Brunet edificou Gabriel Medina

Puxação de saco ou opinião mesmo? Mc Bin Laden contou que Yamin Brunet edificou Gabriel Medina e rasgou elogios para a postura da modelo. Os dois se reuniram na sala do reality e bateram um papo que rendeu fofocas para as minhas fofoqueiras. Fica a pergunta: será que isso faz parte da estratégia de Bin Laden?

“Eu já te defendi muito sem te conhecer e não foi por questão de beleza. Foi por questão que a internet trouxe a informação de coisas que eu já vi e vivi vendo amigos e outras pessoas também. Eu falei ‘caralh*, ela é uma pessoa fod*’. Eu, minha mãe e minha tia já falamos sobre algumas coisas que a gente já viu”, declarou o cantor.

“Eu e algumas pessoas acreditamos que você é edificadora, de grande valor, para estar com um grande valor, tá ligado? Não que o [Gabriel] Medina não seja. […] É isso que a internet me informou. Eu queria compartilhar isso, mas no momento certo”, completou MC Bin Laden.