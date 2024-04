MC Bin Laden chora ao lembrar período com depressão e lembra da ajuda da mãe

Bin Laden não segurou as lágrimas ao lembrar do seu quadro de depressão e a ajuda da mãe nos momentos difíceis. O cantor participou do Encontro com Patrícia Poeta na segunda, 15, e caiu no choro ao relembrar do passado complicado.

O cantor abriu o coração ao contar sobre o momento difícil: “Quando eu consegui vencer a depressão, minha mãe também foi um fator principal, porque eu acho que se eu não fosse minha mãe, eu acho que eu nem estaria mais aqui, acho que nem estaria mais vivo”.

“A primeira coisa que minha mãe falou pra mim foi ‘independente do que a gente passar, do que a gente estiver vivendo, eu vou estar junto com você, eu nunca vou largar a sua mão’. Então, quando eu fui adotado, era um momento que eu vivia sozinho. Muitas das vezes elas falavam: ‘filho, a gente vai sair dessa é independente do que a gente tiver que passar. A gente vai dar volta por cima’. Ela sempre falou para eu me apegar no trabalho”, finalizou.