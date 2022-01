Maira Cardi torce pelo pão… quer dizer, pelo Arthur

A coach e esposa de Arthur Aguiar, comentou a participação do amado na prova do sanduíche. Confira os detalhes:

A coach comentou a participação do amado na prova do sanduíche

É minha gente, o mundo dá voltas… Depois de Maira Cardi ter reclamado que seu marido, Arthur Aguiar, estava comendo pão, quase que o ingrediente o leva a liderança da semana. E adivinhem? A coach estava gritando: “ARTHUR, PEGA O PÃO!”.

Foto: Reprodução

Cardi postou em seu Instagram (@mairacardi), o momento em que estava assistindo a prova e foram emoções fortes para a moça. Já que ela teve que falar de pão, presunto, queijo… Força guerreira!

Pelo menos, durante a prova, a esposa deu paz ao marido, porque a moça está histérica com a alimentação dele durante o reality show. De certo ela está mais preocupada com a dieta dele do que com a 17ª você bem sabe o quê né leitor(a)? Cala-te boca…