Tiago abre o jogo com Linn: “Minhas maiores opções são Lucas e Rodrigo”

Tiago Abravanel e Linn da Quebrada conversaram esta noite as opções de votos para o próximo paredão. Confira:

O líder da semana está pronto para se comprometer no jogo

Na última quinta-feira, (27), rolou a segunda Prova do Líder e em uma prova eletrizante, a dupla Pedro Scooby e Tiago Abravanel se deu bem. Scooby escolheu a imunidade e Abrava, a liderança. Aliás, ele já tem opções de voto: Lucas e Rodrigo.

Reprodução: Globo

Em conversa com Linn, no quarto do líder, os dois falaram sobre possíveis votos: “Penso no Lucas, às vezes dou uma leve pensada no PA (Paulo André), mas pensei na Maria por causa dessa indisposição”, comentou a atriz. O neto de Silvio Santos comentou que as maiores opções são Lucas e Rodrigo, mas que pode ser que mude.

Reprodução: Globo

Lina, que não é boba nem nada, está jogando para Tiago que votaria em Arthur para ver se cola, mas o ator descartou essa possibilidade.

Lembrando que Linn se aproximou de Rodrigo e se tornou uma aliada dele, enquanto Abrava tem seu grupo formado com Arthur, Scooby, Douglas e Paulo André.

No domingo, na formação de Paredão, Tiago indicará uma pessoa e depois terá que indicar, junto com Pedro, mais uma pessoa — mas eles não sabem disso, é segredo!