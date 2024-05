Maya Mazzafera faz sua primeira aparição nas redes sociais

Adeus, Mattheus e seja bem-vinda, Maya!!! Amores, a Maya Mazzafera postou suas primeiras fotos no Instagram depois de ter se submetido a um processo de transição de gênero na tarde desta quinta-feira (9). A influenciadora chegou a ficar quase um ano afastada das redes sociais.

Maya recebeu muitos elogios dos internautas e de famosos e chegou a ser comparada com a cantora norte-americana Cher.

Recentemente, a influenciadora publicou uma parte de sua certidão do registro civil já com a mudança de nome e também a do sexo para o feminino. Ela também alterou os pronomes em sua biografia do Instagram.