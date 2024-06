Maya Massafera faz nova cirurgia nas cordas vocais

Amores, estou aqui em São Conrado com umas amigas e acabei ouvindo alguém na mesa do lado falando da nova cirurgia da Maya Massafera. Parece que a influenciadora fez uma nova cirurgia de redesignação vocal na última segunda-feira (24). A notícia foi divulgada pela própria Maya em uma publicação nos Stories do Instagram.

“Eu falei pra vocês que quando vocês menos esperassem eu viria com essa notícia! Graças a Deus acabou esse drama! Na segunda-feira, eu refiz a cirurgia da voz aqui em SP. Já estou ÓTIMA e com vida ‘normal’. Na própria segunda, saí do hospital. Segunda, terça e quarta fiz vários exames e está tudo MARAVILHOSO!”, afirmou Maya.

A influenciadora ressaltou que agora precisa seguir as orientação médicas á risca e que sua nova voz poderá ser ouvida em cerca de três meses.

“Acabou esse drama e agora é só maravilha e alegria. Para os ansiosos e curiosos, eu só vou ter minha voz em três meses. Então, contenha a curiosidade”, continuou.

Sobre sua transição, Maya disse que se sente mais segura de si: “Como já falei para vocês, quando eu comecei a transição, eu queria certas coisas e tinha disforia de algumas coisas e partes do meu corpo. Hoje, ainda tenho meus momentos ‘ruins’, porém estou muito mais segura e realizada. Então não tenho mais disforia de algumas coisas. Minha voz é uma delas. Pedi para o médico fazer na medida do que fosse possível sem eu correr nenhum risco. Que se a voz ficasse parecida com a de antes, não tinha importância.”