Maya Massafera falta a evento beneficente devido a uma crise de disforia

Amores, a essa altura todos vocês já sabem que a Youtuber e influenciadora Maya Massafera recentemente passou por uma transição de gênero, mudando completamente seu estilo e até mesmo fisionomia. Porém, nem mesmo essas grandes mudanças que a influenciadora fez foram capazes de lhe poupar de uma forte crise de disforia.

De acordo com meu grande amigo Leo Dias, Maya, que está em uma viagem a Cannes, na França, para prestigiar um dos maiores festivais de cinema do mundo, o Festival de Cannes, teve uma forte crise de disforia durante a viagem, ao ponto de se trancar no quarto de hotel e faltar a um jantar beneficente à convite de sua amiga de longa data, Alessandra Ambrósio, onde estaria ao lado de grande estrelas como: Heidi Klum, Natasha Poly e Selena Gomez.

Para quem não sabe, a disforia de gênero é caracterizada por um profundo sentimento de desconforto ou insatisfação com o próprio gênero, que atrapalha diretamente a autoestima e a convivência da pessoa em sociedade.