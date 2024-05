Maya Massafera explica motivo de não ter mostrado sua voz: “Não estou muda”

Maya Massafera usou suas redes sociais para falar sobre as especulações diante de sua voz. A influenciadora contou que não está muda, mas que está poupando sua voz que está rouca e fraca. Maya ainda contou que poderá passar por uma outra cirurgia caso a voz não lhe agradar.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, a famosa publicou um textão e negou os boatos sobre sua voz. “O que vocês mais estão perguntando é sobre a voz! Eu não estou muda gente, eu estou falando. Minha voz está fraca e rouca. Por isso fico poupando de falar muito. Mas é normal para quem fez a cirurgia da voz que eu fiz. Calma que logo vou estar falando normal. Meu novo normal, né? Rs…”, esclareceu Maya.

A influenciadora ainda deu detalhes sobre a cirurgia de mudança de voz. “Eu fiz a cirurgia da voz quase 2 meses atrás. O primeiro mês fiquei sem falar nada. Agora já posso falar, porém sai rouca e fraca. ‘Talvez’ eu tenha que refazer a voz daqui 2 mês. Vamos ver…”, revelou.

Maya ainda falou sobre um problema que teve com a cirurgia e que também não sabe está satisfeita com seu resultado. “Explicando resumidamente, depois explico com calma: quando eu fiz a cirurgia, por erro médico deu problema nos meus olhos. O médico e o hospital fizeram negligência médica e eu tive que trocar de hospital. Por conta de muita dor nos olhos e por não enxergar, eu chorei muito e soltou alguns pontos na garganta. Então vou saber daqui uns dias se gostei ou não do resultado. E aí decidir se refaço essa cirurgia ou não”, detalhou a famosa.