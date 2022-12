Maurício Mattar é flagrado em manifestação contra a vitória do presidente Lula 

Maurício não é o primeiro ator renomado que se junta aos golpistas, outros como Cássia Kis e Victor Fasano, também já foram flagrados junto com os extremistas de direita.

Gente, não está na hora dessas manifestações antidemocráticas acabarem não? Após mais de um mês do fim das eleições presidenciais do Brasil, muitos apoiadores do atual presidente Jair Bolsonaro (PL) ainda se encontram nas ruas, em rodovias e em frente a quarteis do exército, manifestando contra a vitória do ex-presidente Lula.

Dentre as pessoas que estão perdendo uma “intervenção militar”, já foram flagrados renomados atores, como Cássia Kis e Victor Fasano, mas neste domingo (04), quem foi flagrado, em um acampamento de extrema-direita, em frente ao Palácio Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, foi o ator Maurício Mattar.

Na manifestação, o ator estava com uma camiseta da seleção brasileira e uma bandeira do Brasil sob os ombros, enquanto posava para fotos ao lado de outros apoiadores de Bolsonaro.