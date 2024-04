Maumau diz que Gordão da XJ não conseguia se limpar depois de sair do banheiro: “Cheiro de cachorro morto”

Maumau ZK e Gordão da XJ foram os convidados do The Noite com Danilo Gentili desta segunda-feira, 15 de abril. Os dois não deixaram de contar detalhes da intimidade como amigos e Maumau relembrou que Gordão não conseguia se limpar tempos antes, ressaltando que o amigo chegou a sujar o seu carro.

“Teve um dia que ele não conseguia se limpar, lavar.”, iniciou Maumau. Logo, Gordão completou: “Eu não conseguia limpar oc* direito, eu limpava, mas não direito. Hoje graças a Deus eu consigo”, ressaltou.

Maumau ainda relembra um episódio que ocorreu em seu carro. “Ele entrou no meu carro cagado. Ele não se limpou direito, mas o cheiro de cachorro morto por duas semanas. Foram 5 dias, tive que higienizar o carro”, argumentou.

“Eu não estava cagado, estava muito calor e ficou suada a região”, se defendeu.