Matthew Perry revela que Jennifer Aniston o ajudou a enfrentar vício

Em entrevista à Diane Sawyer, o ator de ‘Friends’ revelou que a colega de trabalho teve um papel fundamental

Não faz muito tempo que Matthew passou aqui pela coluna falando do seu vício em drogas e álcool. O ator já enfrentou diversos problemas de saúde por causa do vício e chegou a ficar internado por muito tempo. Recentemente, ele dividiu com Diane Sawyer, da ABC News, que Jennifer Aniston teve um papel muito importante no processo de cura do ator.

“Imagine o quão assustador foi esse momento. Ela foi a que mais estendeu a mão, sabe. Sou muito grato a ela por isso”, contou ele.

O muso ainda disse que tudo aconteceu na mesma época em que eles gravavam ‘Friends’ juntos, e o papel da loira em sua vida foi fundamental para que ele enfrentasse o vício de frente.