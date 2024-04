Matteus manda a real sobre seu relacionamento com Isabelle: “Não criem expectativas”

Vish! Parece que o casal que foi formado no BBB 24, Matteus e Isabelle, já estava capengando para o fim. Aloca! Nesta quarta-feira, 24, o ex-brother mandou a real sobre como está a sua relação com a cunhã atualmente.

Respondendo perguntas de fãs em vídeo compartilhado no seu perfil oficial do Instagram, Matteus contou como anda sua vida amorosa. “Como está o coração do guri?”, questionou o internauta, que foi sincero.

“Olha, como vocês já viram, eu estou de conversa com a dona Isabelle, lá com a Cunhã Poranga. A gente está vendo muitas coisas, a questão do nosso futuro, a gente não sabe onde vai morar. Mas eu quero muito bem ela e ela disse que gosta muito de mim também”, disse o gaúcho. “Quem sabe pode vir novidades aí pela frente, mas não criem muitas expectativas”, alertou Matteus.