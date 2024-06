Matteus do BBB 24 se declarou preto para ingressar na faculdade  

Amores, o ex-bbb Matteus Amaral, que foi o vice-campeão do ‘BBB 24’ se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais por causa da enorme em que o gaúcho se envolver por ter fraude de cotas raciais. Segundo a reportagem do Notícias da TV, ele teria se declarado negro para conseguir uma vaga no curso de Engenharia Agrícola do IFFar (Instituto Federal Farroupilha).

Nos documentos, Matteus Amaral Vargas se autodeclarou como ‘preto’ para garantir seu ingresso na universidade através do sistema de cotas, que são reservas de vagas para grupos étnico-raciais. Só que, de acordo com o resultado preliminar que foi publicado em 17 de janeiro de 2014, o rapaz não conseguiu a vaga ao ser desclassificado por ter zerado a redação.

Só que Matteus apareceu semanas depois, anunciando que foi aceito para uma vaga no curso de Engenharia Agrícola através das cotas raciais em outro edital. Durante o confinamento do BBB 24, ele chegou a comentar sobre a graduação, confessando ter estudado até o quinto semestre. Ele disse que teve que trancar o curso para cuidar da avó.

Vale lembrar que a Lei de Cotas do Brasil é destinada para grupos de candidatos pretos, pardos, indígenas, pessoas de baixa renda e pessoas com deficiência no ensino superior, como resposta à desigualdade histórica de acesso à educação no país. Até o momento, Matteus não se pronunciou sobre o assunto.