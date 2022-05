BA-BA-DO! Matheus Sampaio e João Haddad tem briga feia no primeiro dia de Power Couple!

Cai entre nós, mas o Carelli sabe fazer reality show né? Que delícia!

Depois de férias forçadas de tretas, gritaria e confusão durante o ‘BBB22’, o Power Couple já no primeiro dia nos rendeu esse deleite! Na noite de ontem, (2), Adriane Galisteu comandou a primeira dinâmica ao vivo valendo um carro e se tornou um fuzuê…

É que João Haddad, ao ser perguntado por Galisteu, quem era o casal que “sobra VT”, ele respondeu: Matheus e Brenda. Pra quê? Ele mexeu com o casal do “Brincando com Fogo”, leitor(a)! E aí a madrugada foi quente…

João justificou que chamou o casal de VTzeiro, porque a tarde, Matheus chegou em uma rodinha e disse que o “pau ia torar na casa”, dando a entender que queria criar polêmica com a divisão de grupos da casa. O ex Brincando com Fogo não gostou da situação não e já avisou para Brenda que não dá mais para conviver com Haddad.

Entendam a treta completa do Hadad com Matheus: #EstreiaPowerCouple pic.twitter.com/P8qnM3MYUs — BERNARDO (@comentabernardo) May 3, 2022

A treta começou já no intervalo do programa — eu A M O! Matheus demonstrou que não gostou do posicionamento do colega: “Beleza, obrigada pelo palco. É isso. Agora chega, vai ficar falando isso até amanhã?”, disparou. “Não posso? Me cala então, caralho”, respondeu João, e Matheus rebateu: “Eu não tenho medo de você, não”. Jurava que eles iam sair na mão, leitor(a)! Depois, a briga se entendeu pela madrugada adentro…

Na cozinha, Matheus disparou para o ex ‘De Férias com Ex’ que não tem conversa mais e os ânimos se exaltaram real! “Eu vou dar essa plaquinha pro Matheus. Eu acho que ele é uma pessoa que pega informações, tira conclusões para poder utilizar isso no momento certo para que o assunto se estenda”, justificou João sobre a plaquinha. Mas o namorado de Brenda não aceitou…

Estava rolando uma discursão na sede pós ao vivo, Hadad tava explicando o que falou. #TeamLudad #PowerCoupleBrasil pic.twitter.com/Nn82cktd9t — Hadad 🧸 (@joaohadad) May 3, 2022

João chegou a chamar outras pessoas para o meio da confusão para explicar toda a justificativa que deu ao dar a plaquinha e Sampaio o peitava dizendo que a treta era entre eles. Ainda na discussão, Matheus deu a entender que João pode ser o próximo eliminado ao dizer que nem sabe se Haddad tem quarto mais. Prepotente né?

E não é que Hadbala se envolveu na briga também? Quem um dia imaginou um trem desses? “O problema é o seguinte: você entendeu que era uma parada para você, mas foi pra mim”, respondeu Hadbala defendendo João, sem medo. Afinal de contas, o bordão do ícone do ‘BBB20’ é: “Grandão sem medo”. Mas Matheus saiu resmungando deixando claro que ele vai ser o chato da edição que arranja treta por N A D A. VTzeiro né? Misericórdia…

Hadad x Hadballa x Matheus pic.twitter.com/1tSbcVmZKT — Juliette Bicalho 🌵🌪️ (@ha_vidsss4) May 3, 2022