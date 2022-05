Matheus Pires, participante de No Limite, já foi para o chão com Ivete Sangalo

Pedagogo chegou a levar beijo de Veveta e se recusou a levantar para sair do palco

Se a fanfic fosse contada pelo próprio fofoqueiro eu não acreditaria, mas a equipe de Matheus Pires, participante do No Limite, colocou um vídeo no perfil oficial do rapaz que mostra o momento exato em que ele vai para o chão com Ivete Sangalo e um fã enlouquecido.

Vocês sabiam? Num show da Ivete Sangalo, o Matheus subiu ao palco e começou a gravar um vídeo quando do nada subiu um outro fã e acabou jogando todo mundo no chão 😂. Confira:#TeamPires #NoLimite pic.twitter.com/HQEoXvEHFt — Matheus Pires ☕️ (@matheuscampires) May 4, 2022

No vídeo Matheus está cantando o hit ‘Beleza Rara’ ao lado da cantora até que um fã invade o palco e puxa Veveta para o chão. Pire, que não pe bobo nem nada, continua gravando o vídeo que mostra a rainha deitada no chão do palco.

O participante do No Limite ainda ganha um beijo de mainha depois de ir para o chão junto com ela. Afe! Que inveja.