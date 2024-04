Matheus Mazzafera assume transexualidade e troca o seu nome para Maya

Amores, tenho certeza que, assim como eu e as minhas amigas, vocês também notaram o sumiço do influenciador e apresentador Matheus Mazzafera, que teve sua última aparição nas redes sociais, em outubro de 2023, quando ele fez aquele vídeo mega polêmico, no aniversário do apresentador Rodrigo Faro, perguntando para as pessoas quais eram seus pronomes.

Pois bem, de acordo com o jornalista Felipeh Campos, durante o seu sumiço, Mazzafera passou por um processo de feminilização, com muitas mudanças físicas e sociais, e está prestes a se assumir como uma mulher transexual para o público.

Dentre as diversas mudanças que Mazzafera passou as principais foram, um procedimento para suavizar os traços de seu rosto, fazendo a raspagem dos seus ossos, colocou próteses de silicone, realizou uma cirurgia de feminilização para a sua voz e escolheu um novo nome para chamar de seu.

E é óbvio que eu dei os meus pulos para trazer informações em primeira mão pra vocês a respeito do assunto. De acordo com um passarinho verde, lindíssimo, que eu encontrei, o novo nome de Mazzafera será Maya e ela está negociando um doc com uma plataforma de streaming. TUDOOOO, não é mesmo?