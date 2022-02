Matheus Lisboa vira cantor pela KondZilla, agora é Matt

Sensualiza, hit de lançamento do ex-BBB na carreira de cantor

Sensualiza, hit de lançamento do ex-BBB na carreira de cantor

E sensualiza mesmo, hein? A carinha de safado não deixa mentir que Matt e Kondzilla já são sucesso. O ex-BBB se lançou na carreira de cantor, e clipe já passa a marca de 50 mil visualizações.

Com batida envolvente e com participantes que você já conhece, como Rico, o ganhador da A Fazenda e Dora Figueiredo, Matt arranca suspiros com um shape de dar inveja a qualquer um.

Matt exibe corpo sensual em clipe de ‘Sensualiza’ (Foto: Reprodução/Instagram)

E para quem acredita que ex-BBB não tem carreira de sucesso, o galã já coleciona mais de 1,3 milhões de seguidores no Instagram, número que tende a crescer agora com a carreira de cantor.

Arrasa daí, que a gente baba daqui, aloca (risos).