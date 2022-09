Matheus e Kauan comemoram indicação ao Grammy Latino

Dupla sertaneja tiveram sua primeira indicação depois de 14 anos de carreira

Cadê as minhas fofoqueiras que adoram um sertanejo? Temos um marco histórico com indicação importantes no Grammy Latino. Matheus e Kauan não esconderam sua tremenda alegria ao descobrirem que estavam na lista de indicados a uma das premiações musicais mais importantes desse ano.

“É o resultado de incontáveis noites sem dormir, buscando entregar o máximo até nos mínimos detalhes.”, disse o comunicado dos irmãos.

A dupla sertaneja concorre com ‘Expectativa X Realidade’ na categoria de ‘Melhor Álbum de Música Sertaneja’, se não tivesse Brasil nessa categoria poderíamos começar a desacreditar dessa premiação, não?

Matheus e Kauan ainda informaram que estarão na premiação, que acontece em novembro em Las Vegas.