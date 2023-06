Matheus Ceará anuncia cancelamento na agenda de shows por tempo indeterminado

O humorista realizava o projeto ‘Vocês Pedem Eu Conto’ e usou as redes sociais para contar que cancelou toda a agenda por tempo indeterminado

Matheus Ceará deixou os fãs em estado de choque depois de anunciar uma pausa na sua carreira por tempo indeterminado. O que chamou a atenção é que eles estavam no meio de um projeto grandioso, com o ‘Você Pedem Eu Conto’. O texto que saiu nas redes, informa que as apresentações programadas estão canceladas sem tempo previsto de retorno.

“A Matheus Ceará Produções informa que por motivo maior, estamos cancelando todos os shows e compromissos por tempo indeterminado”, diz o comunicado de Matheus Ceará.

Amigos, seguidores e a família se mostraram muito perturbados com a declaração e procuram respostas mais sólidas.