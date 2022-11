Matheus Baldi revela que será testemunha de defesa de Klara Castanho

O jornalista foi indicado como testemunha de defesa pelos próprios advogados da atriz.

Cansado de ser, diariamente, massacrado por internautas, que o relacionam com o caso da ex-atriz mirim Klara Castanho, o colunista e apresentador Matheus Baldi, publicou, na manhã de ontem (07), um desabafo em seu instagram, onde revelou que será testemunha de defesa de Klara, em processo que foi aberto pela atriz.

“Vou ser direto e reto! No processo que a Klara Castanho está movendo, eu sou testemunha de defesa da Klara, tá? Os advogados da Klara Castanho, me ligaram, conversaram comigo e me indicaram como testemunha de defesa dela, justamente pelo respeito que eu tive na forma de lidar com a informação que eu tinha e com todo o desdobramento do caso”, relatou o apresentador do “Link Podcast”.

A atriz teve as informações de sua gravidez, que foi fruto de um estupro, vazadas pela irresponsabilidade do hospital onde deu a luz.

Tentando fazer com que as pessoas entendam que seu envolvimento no caso não é no papel de vilão, Baldi continua: “Eu não cometi nenhum erro! Isso foi explicado na época, o que eu tinha que me desculpar e falar com a Klara já foi falado. A família dela sabe, os advogados dela sabem e as outras pessoas que são responsáveis pela história vão responder por isso. Aí, são elas, com a justiça e a Klara, eu não tenho nada a ver.”

O colunista pede a ajuda de seus fãs para divulgar a verdade

O jornalista ainda pede para que aqueles que lhe acompanham e gostam do seu trabalho, repassem essa informação para outras pessoas, para que assim pare de ser atacado constantemente. “Para vocês que gostam de mim, que acompanham o meu trabalho, por favor, repassem essa informação para outras pessoas.”