Mateus Fernandes, amigo de Gkay, curte post que ataca estrelismo da influenciadora

Exigências no São João da Thay foram parar na matéria de Lucas Pasin e teve curtida de produtor amigo da influenciadora

Oi, Mateus Fernandes, tem algo para contar para nós? O produtor e influenciador deve conhecer bem sua melhor amiga, Gkay, afinal curtiu a matéria de Lucas Pasin que falava sobre o estrelismo da influenciadora no São João da Thay. Vale lembrar que a empresária pediu para ficar no melhor hotel do Maranhão, acima da própria dona da festa.

E não para por aí, porque ela ainda teria pedido para que seu quarto tivesse vista para o mar e uma banheira. É mole? Mateus deve conhecer bem a empresária e esse deve ser só o primeiro show de estrelismo que vem à tona.

Para quem não se lembra, os dois chegaram a trocar carinhos no programa de Rodrigo Faro, onde Mateus fez uma homenagem para a influenciadora. Afinal, eles trabalharam juntos há mais de seis anos e a influenciadora fez questão de colocar o produtor acima de um pedestal, dizendo que seu sucesso tem parte potencial do influenciador.

Sinto cheiro de treta nessa história, afinal tudo parece estar meio mal contado…