Marrone tem quadro de saúde atualizado após cirurgia de emergência

Marrone teve seu quadro de saúde atualizado depois de passar por uma cirurgia de emergência. O cantor realizou uma cirurgia de glaucoma em Goiânia e de acordo com a Quem, ele passa bem.

“Nesta segunda-feira, 17/06/2024, Marrone, dupla com Bruno, passou por um procedimento cirúrgico de urgência. O cantor foi diagnosticado com estágio avançado de glaucoma em ambos os olhos em uma consulta de rotina os médicos Dr. José Beniz Neto e Dr. Francisco E. Lima identificaram a gravidade do quadro”, disse o boletim médico do sertanejo.

O artista deverá ficar afastado para a recuperação, mas a agenda de shows não será alterada. “Marrone foi internado no hospital CBCO – Hospital de Olhos, onde foi operado e passa bem. O médico responsável pelo procedimento é o cirurgião Dr. Francisco E. Lima, que pediu afastamento do cantor nos próximos 15 dias, quando passará por uma nova avaliação. Nenhum show será cancelado, Bruno seguirá cumprindo a agenda da dupla”, garantiu a equipe.