Marlon Wayans reposta story de Mc Loma

Mesversário de Melanie teve tema do filme ‘As Branquelas’

Ela sabe que venceu, se tem uma coisa que eu eu e minhas amigas do Leblon amamos maratonar, são os stories de Mc Loma e as Gêmeas Lacração. As musas dão um show de humor e chegaram a ganhar os olhos de Marlon Wayans, ator famoso em filme de comédia nos EUA. O ator chegou a prestar a foto do mesversário de Melanie, filha de Loma.

Espero que a reportagem anime Paloma, pois não tem sido dias fáceis para a musa que enfrenta tretas fortes na sua vida pessoal sobre a paternidade de Melania, primeira filha de Loma, que esconde a paternidade do público.

O mesversário da pequena musa teve o tema do filme ‘As Branquelas’ e o barulho na internet foi tanto que alcançou as mãos do ator, que não deixou de postar a imagem nos seus stories. Amo!