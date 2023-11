Marlene Mattos assina contrato com a RedeTV!

Olha ela! Marlene Mattos vai chegar chegando na RedeTV!, afinal ela é a nova contratada da emissora para comandar a atração especial de Geraldo Luís. O programa deve chegar para os telespectadores em 2024 e já é anunciado o nome da atração, ‘Geral do Povo’.

“Durante todos esses anos de televisão posso afirmar que em tudo o que fiz e faço tenho a paixão como companheira. Ela que desperta a garra que me é peculiar. No livro, que lançarei em breve, conto um pouco da minha história pessoal e profissional, e comento sobre esse ‘trem sem freio’ que habita em mim, da minha paixão por criar. Lendo o que já está escrito, senti falta de algo que fizesse meu espírito de competidora feliz, então o convite da RedeTV! e do Geraldo Luís, a quem sempre admirei e tive carinho pelo contador de histórias que é, chegou na hora certa e ‘desencarrilhou esse vagão inventivo’. Minha experiência aliada à força dos meus 73 anos bem vividos vão me ajudar a motivar uma equipe de produção para um trabalho comprometido, sobretudo em levar ao ar o melhor do Geraldo Luís para o seu público”, disse ela.

A nova atração estreia em 7 de janeiro de 2024 e será exibida aos domingos. O programa marcará o retorno de Geraldo Luís para a programação de domingo e vai ser dedicado ao povo brasileiro, com histórias reais de emoção e alegria.