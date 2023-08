Marina Ruy Barbosa sai em defesa de Ana Castela

A cantora foi criticado por sua performance no Criança Esperança, onde começou a cantar em cima de um cavalo prateado

Ana Castela foi parar na boca do povo após sua apresentação no Criança Esperança, principalmente, dos haters que atacaram a sua apresentação no programa. Marina Ruy Barbosa partiu em defesa da boiadeira e disse que ela arrasou.

“Eu vi pessoalmente, ao vivo, e ela arrasou. Na hora que foram tirar ela do cavalo, ela ainda tropeçou (porque era difícil de sair!) e, mesmo assim, continuou com todo seu brilho e talento. Ana, eu sou fã! Foi lindo te ver ontem arrasar no palco”, escreveu a atriz em um post na página “Central da Fama”.

A cantora admitiu que estava nervosa com o evento e com o cavalo gigantesco. “Em cima de um cavalo é muito diferente. Eu não consegui cantar, não consegui chegar no tom, mas foi muito legal, então, nesse momento, ter cantado bem ou não, não importa”, disse Ana.