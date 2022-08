Marina Ruy Barbosa passa susto após perder anel de Diamantes em Festa

Imagina o susto ao olhar para o dedo e não ver um anel que pode comprar uma casa? Segundo a colunista Fábia Oliveira, do Em Off, durante um baile promovido por Beto Pacheco, no Hotel Rosewood, em São Paulo, a atriz Marina Ruy Barbosa perdeu um anel de diamantes que usava no evento.

O anel estava por cima da luva pink que a ruiva usava, ela conversou, tirou várias fotos, abraçou pessoas e foi simpática com todos, porém não percebeu quando a peça saiu do dedo.

“Eu estava com as luvas, e abracei, beijei, tirei foto com muita gente. Aí, em um determinado momento, percebi que o anel não estava no meu dedo. mas, aí, acharam e devolveram. Ufa! rsrs”, contou a atriz para o site.