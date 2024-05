Marina Ruy Barbosa encerra seu contrato com a Globo, diz site

O que? Marina Ruy Barbosa pode ter encerrado o seu contrato com a Globo. Depois de anos e anos dentro da casa, o Notícias da TV contou que a musa ruiva decidiu não renovar o seu contrato e deixará a casa no final de maio. Com isso, ela recusou um papel de destaque no remake da novela Vale Tudo, que marca o aniversário de 60 anos da emissora.

O veículo afirma que a ruiva decidiu encerrar seu contrato de exclusividade com a Globo para ter maior liberdade em escolher novos trabalhos. Ele também diz que Maria sequer queria ter participado da novela Fuzuê, apesar de ter gostado de viver a vilã Preciosa, e apenas aceitou o papel por insistência dos produtores.

Vale lembrar que Marina Ruy Barbosa é uma atriz da Globo desde seus 9 anos de idade. Aos 28 anos, ela já participou de mais de 15 projetos na emissora, recebendo cerca de R$ 350 mil, além de cachê em torno de R$ 500 mil.