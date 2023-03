Marina Ruy Barbosa e Enzo Celulari? Web desconfia de um possível relacionamento

Depois dos dois publicaram fotos no mesmo local na Bahia, os internautas investigaram os fatos

Olha eles! Depois que Enzo Celulari deu o que falar com um romance desconstruído no quesito “amor” com Bruna Marquezine, os internautas apontam que ele estava vivendo um affair com Marina Ruy Barbosa. Tudo isso depois de vasculhar as redes sociais deles e perceberem que eles estavam no mesmo local na Bahia.

Os dois chegaram a aparecer juntos em uma foto compartilhada pelo empresário Juan Moraes. Ou seja, nada está tão escondido assim, tudo rolando naturalmente.

Porém, os dois não disseram detalhes sobre a localização e o possível affair que podem estar vivendo (ou não), mas os internautas já apostam que sim.