Marília teve medo de enfrentar Fred Nicácio: “Me sentia muitas vezes encurralada”

Em entrevista para o ‘Mais Você’ a maquiadora contou que teve medo do público caso enfrentasse o médico

Ai gente, perdeu a chance de ser ela mesma e a bufunfa milionária. Marília foi a primeira eliminada do BB 23, e em entrevista para o ‘Mais Você’ ela revelou que teve medo da reação do público caso enfrentasse Fred Nicácio. A musa ainda disse que se sentiu encurralada algumas vezes pelo médico.

“Eu me sentia muitas vezes encurralada na situação em que ele me colocava. […] Eu tive cautela pra que eu não gerasse um conflito maior, porque se eu me conflitasse com ele, dependendo do rumo do conflito, ele poderia levar para outro lado, perante as coisas que eu já tinha ouvido. Poderia distorcer”, disse.

Para quem não sabe, Marília foi vítima de uma relação “abusiva” com Fred, afinal os dois eram dupla desde o início do jogo, quando foram acorrentados.