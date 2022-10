Marieta Severo perde contrato de exclusividade com a Globo

Há 39 anos, a atriz fazia parte do elenco fixo da emissora.

Gente, e a Globo que rompeu o contrato de exclusividade com mais uma das grandes ícones da teledramaturgia. Após 39 anos de exclusividade, a atriz Marieta Severo, responsável por dar vida a grandes personagens como Dona Nenê – A Grande Família e Fanny – Verdades Secretas, deixou de fazer parte do elenco fixo da emissora.

De acordo com a colunista Patrícia Kogut, o corte de contratos de exclusividades que estão sendo feitos pela Globo, é para que a emissora consiga enxugar a folha de pagamento, evitando que os atores que não estão ativos recebam salários.

Em entrevista ao ‘Memória Globo’, nossa eterna dona Nenê confessa que para que o trabalho consiga te fisgar de verdade ele precisa ser bem construído, independente de seu formato. “Eu gosto de uma grande história, com um personagem muito bem construído, com material muito bom. E esse material pode estar em qualquer formato. Minha perseguição é sempre a qualidade do que eu faço, seja em televisão, cinema ou teatro.”

Apesar de ter perdido a sua exclusividade na emissora, a atriz já está cotada para outro projeto, porém seus detalhes ainda não foram revelados.