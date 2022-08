Marielle Franco recebe homenagem de Roger Water nos Estados Unidos

Eu me arrepiei toda de ver o nome da Marielle nos grandes telões americanos. Durante o show do cantor inglês Roger Waters ontem, 03, em Detroid, no estado de Michigan, nos Estados Unidos, o nome da vereadora assassinada Marielle Franco apareceu em vários telões.

Essa não foi a primeira vez que o ex-Pink Floyd, sita a política brasileira em suas apresentações, em 2018, ele colocou em um de seus espetáculos críticas ao presidente do Braisil, Jair Bolsonaro, chamou a autoridade brasileira de “Jenosida”. Water até já usou uma camiseta escrita “Lute como Marielle Franco.”