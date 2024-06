Marido de Sasha Meneghel rebate alfinetada de internauta: “Já uso maquiagem”

Olha ele! O marido de Sasha não deixou o comentário de uma hater passar me branco e deu logo um chega pra lá no internauta. João Lucas respondeu um post que falava sobre o uso de maquiagem em sua rotina.

Nas redes sociais, um internauta escreveu: “Daqui a pouco está usando maquiagem”. Então, o artista confirmou que já é adepto da make. “Daqui a pouco não. Eu já uso com frequência. Inclusive, a Sasha que faz em mim”, afirmou.

Vale ressaltar que o cantor está junto da filha de Xuxa há 3 anos. “3 anos casado com você. Minha melhor amiga, o amor da minha vida. Eu confesso que sempre tive medo de não amar alguém como eu idealizava ser o ideal pra viver para sempre com essa pessoa, mas o que eu sinto por você é tão maior do que o “ideal” que eu imaginava ser inalcançável, nem todas as músicas que eu fizer, serão capazes de descrever”, se declarou à amada.