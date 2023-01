Marido de Lexa, MC Guimê é confirmado no BBB23

Sua música “País do Futebol” tem mais de 100 milhões de visualizações.

Guilherme Aparecido Dantas, mais conhecido como MC Guimê é um dos nomes confirmados do BBB23. De origem humilde, o funkeiro paulistano tem 30 anos, nasceu em Osasco e precisou trabalhar desde cedo para ajudar no sustento de sua família. Na sua vida, o funk surgiu como um sonho e virou profissão. O compositor se tornou popular ao cantar o gênero funk ostentação, que exalta bens materiais. Quero ver ele ostentar na Xepa, não é mesmo?

O dono do hit “País do futebol” é casado com a cantora Lexa desde 2018, apesar de uma breve separação em outubro do ano passado, o casal reatou recentemente cheio de juras de amor. Mas será que o casamento resistirá ao BBB? Polêmico, o cantor foi preso duas vezes por porte de drogas ilícitas e já admitiu ser usuário de maconha.

O cantor afirmou que ficou receoso ao receber o convite, mas viu a entrada na casa mais vigiada do Brasil como uma oportunidade de mostrar mais quem ele é. Não demorou muito e ele logo abraçou o convite. Mas o BBB23 não é o primeiro reality que o artista participa, ao lado de Lexa, ele esteve na última temporada do The Masked Singer.