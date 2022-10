Marido de Letícia Spiller é chamado de mendigo e rebate: “Situação financeira ótima”

Pablo Vares respondeu ao comentário desagradável de haters nas redes sociais

Fala o que quer, escuta o que não quer! O marido de Letícia Spiller deu uma boa resposta em um hater nas redes sociais depois dele comparar a sua aparência a de um mendigo. O músico não usou de boas palavras e foi bem fino no seu comentário.

“Ela namora com um mendigo porque? Endoidou?”, perguntou um usuário. O comentário mostra como as pessoas ainda têm um preconceito com os dreads no cabelo, comparando o visual às pessoas que vivem em situação de rua.

“Muito obrigado com a sua preocupação com o nosso bem-estar. Saiba que a saúde mental da Letícia está ótima, assim como a minha situação financeira. Ser artista é um caminho muito difícil, porém, as coisas parecem estar fluindo”, falou o músico em vídeo.

O músico ainda completou: “Você deveria ter se informado disso [seu trabalho] olhando o meu perfil, em vez de sair julgando alguém que não conhece pela sua aparência. Ficar chamando um cara de dreads de mendigo e perguntando se a mulher dele está ficando louca e o motivo para estarem juntos.”, disse.