Marido de Fred elogia beijo de Gabriel Santana: “Foi um beijo bem gostoso”

Logo após o beijo entre o ator e o médico na primeira festa do BBB, Gabriel perguntou sobre o marido de Fred

Quem é vivo sempre aparece, né? O marido de Fred deu as caras para comentar o beijo do médico e do ator, Gabriel Santana. Fábio Gelonese elogiou o beijo dos dois, mesmo Nicácio reclamando dentro da casa que Gabriel estava muito grudento nele após as carícias na festa.

“Achei que foi um beijo bem gostoso. O Fred beija bem, o Gabriel eu não sei ainda.”, disse ao GShow.

Fábio ainda falou do possível encontro dos dois. “Se ele quer me conhecer, eu também quero conhecer ele! Afinal de contas, né… Ele é um gato. Maravilhoso!”, disparou.